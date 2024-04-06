انتهت الدوري الإنجليزي – برايتون (0)-(3) أرسنال.. فوز المدفعجية

السبت، 06 أبريل 2024 - 17:58

كتب : FilGoal

أرسنال ضد لوتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برايتون ضد أرسنال في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
جوارديولا: دي بروين فاز بالمباراة وفزنا معه تشكيل أرسنال – عودة ساكا أمام برايتون.. وغياب النني خسارة درامية لـ بايرن أمام هايدنهايم.. وليفركوزن أمام مباراة للتتويج بالدوري

نهاية المباراة بفوز أرسنال

ق 86: جوووووول الثالث تروسارد

ق 62: جووووووول الثاني

ق 33: جوووووووول ساكا والأول

ق 32: ركلة جزاء لخيسوس ضد طارق لامبتي

ق25 دافيد رايا ينقذ فرصة هدف محقق لبرايتون

ق 12 ساكا يهدر فرصة التقدم

انطلاق المباراة

أرسنال الدوري الإنجليزي برايتون
نرشح لكم
تفاصيل اجتماع إدارة ليفربول مع أموريم من أجل خلافة كلوب عقوبة جديدة على إيفرتون تقييم صلاح أمام يونايتد من الصحف الإنجليزية تقارير: اجتماع بين إدارة ليفربول وأموريم.. وشرط جزائي استثنائي في عقد المدرب كلوب: إذا لعب يونايتد أمام أرسنال بنفس الطريقة سيخسر بنسبة 100% هافيرنز: إثبات خطأ الكارهين هو جزء من اللعبة.. وهكذا قبلت ذلك فوز هام لـ توتنام نحو التأهل إلى دوري الأبطال.. وتعادل قاتل لمتذيل الدوري ضد تشيلسي هل سيخلف كلوب؟ سكاي تكشف الشرط الجزائي في عقد أموريم
أخر الأخبار
رانجنيك يتحدث عن اهتمام بايرن به 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر السوبر السعودي - اتحاد جدة (2)-(0) الوحدة.. انطلاق الشوط الثاني ساعة | سعودي في الجول
تشكيل اتحاد جدة - حجازي أساسي أمام الوحدة في السوبر السعودي ساعة | سعودي في الجول
رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 17 من الدوري.. إيقاف وغرامة لصلاح محسن ساعة | الدوري المصري
سيتي يسافر لملاقاة ريال مدريد بدون نجمي دفاعه 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بايرن يضم 5 عائدين من الإصابة لقائمة لقاء أرسنال 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
تفاصيل اجتماع إدارة ليفربول مع أموريم من أجل خلافة كلوب 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
عقوبة جديدة على إيفرتون 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد 2 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 3 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى 4 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى