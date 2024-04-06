انتهت الدوري الإنجليزي – برايتون (0)-(3) أرسنال.. فوز المدفعجية

تفاصيل اجتماع إدارة ليفربول مع أموريم من أجل خلافة كلوب

عقوبة جديدة على إيفرتون

تقييم صلاح أمام يونايتد من الصحف الإنجليزية

تقارير: اجتماع بين إدارة ليفربول وأموريم.. وشرط جزائي استثنائي في عقد المدرب

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هافيرنز: إثبات خطأ الكارهين هو جزء من اللعبة.. وهكذا قبلت ذلك

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هل سيخلف كلوب؟ سكاي تكشف الشرط الجزائي في عقد أموريم