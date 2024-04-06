مباشر طريق الأهلي في إفريقيا - بترو أتليتكو (0)-(0) مازيمبي.. هدف محقق يضيع

يحل مازيمبي الكونغولي ضيفا على بترو أتليتكو الأنجولي ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بترو أتليتكو أمام مازيمبي.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة بترو أتليتكو أمام مازيمبي لمواجهته في نصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء اللذي أقيم بملعب مازيمبي.

لمتابعة مباراة بترو أتليتكو أمام مازيمبي دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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ق10 هدف محقق يضيع لفريق بترو أتليتكو بعد تسديدة من جوناتان من داخل منطقة الجزاء مرة بجوار المرمى

ق7 عرضية متقنة لفريق مازيمبي من الجهة اليسرى يمسك بها حارس بترو اتليتكو

ق3 الهدف الأول يضيع بعد تسديدة خطيرة من جويديس لاعب بترو أتليتكو يبعدها حارس مازيمبي

انطلاق المباراة