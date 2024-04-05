مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(0) طلائع الجيش.. بداية اللقاء
الجمعة، 05 أبريل 2024 - 21:57
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد طلائع الجيش في الجولة 17 من الدوري المصري.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.
--
بداية اللقاء
نرشح لكم
حسين لبيب: كلام الناس أشبه بالتراب إذا لم يطِر بالهواء فهو بالأقدام يداس تشكيل بيراميدز - الظهور الأول بعد لغط المنشطات.. عودة رمضان صبحي لمواجهة طلائع الجيش تشكيل طلائع الجيش - شيكا يقود الهجوم أمام بيراميدز عضو الزمالك يوجه رسالة للجماهير: ثقوا في مجلس الإدارة.. وأسأتوا الظن بنا مرتين طارق مصطفى: الفوز على الداخلية يوازي أكثر من 3 نقاط.. ومشكلة يجب علاجها دياب: رابطة الأندية تتعامل بالخطابات الرسمية.. والقمة في استاد القاهرة تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي المصري يحتج على الأخطاء التحكيمية ضد الاتحاد.. وطلب للجنة الحكام