مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(0) طلائع الجيش.. الشوط الثاني
الجمعة، 05 أبريل 2024 - 21:57
كتب : FilGoal
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
تسديدة خطيرة من محمد حمدي لكن شعبان حارس مرمى طلائع الجيش ينقذ الموقف💥💥 pic.twitter.com/YnGNdhjHwc— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 5, 2024
بداية اللقاء
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