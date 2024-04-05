مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(0) طلائع الجيش.. الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد طلائع الجيش في الجولة 17 من الدوري المصري.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

تسديدة خطيرة من محمد حمدي لكن شعبان حارس مرمى طلائع الجيش ينقذ الموقف💥💥 pic.twitter.com/YnGNdhjHwc — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 5, 2024

بداية اللقاء