مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(0) طلائع الجيش.. الشوط الثاني

الجمعة، 05 أبريل 2024 - 21:57

كتب : FilGoal

احتفالات بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد طلائع الجيش في الجولة 17 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية اللقاء

بيراميدز طلائع الجيش الدوري المصري
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