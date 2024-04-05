مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (0)-(0) سيمبا.. مطالبة مبكرة بركلة جزاء

الجمعة، 05 أبريل 2024 - 21:57

كتب : FilGoal

كهربا - الأهلي - سيمبا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد سيمبا في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي انتصر ذهابا بهدف دون رد من توقيع أحمد نبيل كوكا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

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ق 1: رضا سليم يطالب بركلة جزاء بعد عرقلة داخل منطقة الجزاء من تشي مالوني

بداية اللقاء

الأهلي سيمبا دوري أبطال إفريقيا
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