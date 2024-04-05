مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (0)-(0) سيمبا.. مطالبة مبكرة بركلة جزاء

تشكيل الأهلي - تعديل وحيد من كولر في مواجهة الإياب أمام سيمبا

تشكيل بيراميدز - الظهور الأول بعد لغط المنشطات.. عودة رمضان صبحي لمواجهة طلائع الجيش

تشكيل سيمبا - لا تغييرات أمام الأهلي في إياب ربع نهائي أبطال إفريقيا