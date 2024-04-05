انتهت أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(0) سيمبا.. تأهل للمرة الـ 20 للمربع الذهبي

الجمعة، 05 أبريل 2024 - 21:57

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي - سيمبا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد سيمبا في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي انتصر ذهابا بهدف دون رد من توقيع أحمد نبيل كوكا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

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ق 90+6: جوووول الثاااني.. كهربا يسجل من علامة الجزاء في منتصف المرمى

ق 90+5: ركلة جزاء لحسين الشحات

ق 90+5: مشاركة كريم الدبيس بدلا من معلول

ق 83: مشاركة أفشة وكهربا وطاهر بدلا من موديست ورضا سليم والسولية

ق 47: جوووول الأوووول للأهلي.. موديست يهيئ الكرة للسولية الذي يسدد كرة قوية تسكن الشباك بعد ارتطامها بالعارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35: شوبير يتألق على مرتين ويمنع الأول لسيمبا

ق 21: جووول أووول من موديست لكن الحكم يلغيه بداعي التسلل على حسين الشحات

ق 1: رضا سليم يطالب بركلة جزاء بعد عرقلة داخل منطقة الجزاء من تشي مالوني

بداية اللقاء

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