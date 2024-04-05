انتهت في الدوري السعودي - ضمك (0)-(1) النصر.. جووووول قاتل

اتحاد جدة يستعيد مدافعه قبل السوبر السعودي

تراجع في اللحظات الأخيرة.. دونيس يقود الوحدة في السوبر السعودي

بنزيمة: لا يوجد نفس لاعبي ريال مدريد في الاتحاد حتى أسجل

محمد شريف: لسنا راضين على النتيجة ضد الهلال.. وسنعالج الأخطاء

بمشاركة حجازي.. حمد الله يهدر الركلة الأولى في تعادل اتحاد جدة مع التعاون

شريف كسر الصيام ولكن.. الهلال يسحق الخليج برباعية ويواصل سلسلة انتصاراته

لا كريستيانو ولا ماني.. لابورت ينتزع فوز النصر القاتل على ضمك بمشاركة طارق حامد

الهدف الأول منذ ديسمبر.. شريف يسجل في مرمى الهلال