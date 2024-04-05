انتهت في الدوري السعودي - ضمك (0)-(1) النصر.. جووووول قاتل
الجمعة، 05 أبريل 2024 - 20:59
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ضمك ضد النصر في الجولة 27 من الدوري السعودي.
طارق حامد
النادي : ضمك
ويبدأ طارق حامد أساسيا بقميص ضمك.
ويحتل ضمك المركز الثامن ويواجه النصر ثاني الترتيب.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.
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ق 91 جووووول أيميريك لابورت ينتزع الفوز للنصر في الوقت القاتل
ق 88 بدر منشي ونور الرشيدي بدلا من أحمد الزين ونيكولاي ستانسيو
ق 66 كريستيانو رونالدو وعبد الله الخيبري بدلا من مشاري النمر وعبد المجيد الصليهم
ق 63 عبد الله القحطاني بدلا من عبد العزيز الشهراني في صفوف ضمك
ق 46 ساديو ماني وسلطان الغنام بدلا من محمد قاسم وعبد العزيز العليوة
استراحة
ق 15 إصابة سالم النجعي ودخول مارسيلو بروزوفيتش بدلا منه
بداية اللقاء
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