مباشر الدوري السعودي - الخليج (1)-(2) الهلال.. جووووول مالكوم يسترد التقدم

الجمعة، 05 أبريل 2024 - 20:55

كتب : FilGoal

محمد شريف - الخليج - الهلال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الخليج ضد الهلال في الجولة 27 من الدوري السعودي.

ويبدأ محمد شريف أساسيا بقميص الخليج.

ويحتل الخليج المركز التاسع ويواجه الهلال المتصدر.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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ق 42 جوووول الهلال يسترد التقدم بهدف مالكوم بعد تمريرة من ميلينكوفيتش سافيتش وضعته في وضع انفراد

ق 9 جوووول محمد شريف يسجل التعادل برأسية

ق 7 جوووول صالح الشهري يسجل الأول للهلال

بداية اللقاء.

الهلال الدوري السعودي الخليج محمد شريف
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