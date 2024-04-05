مباشر الدوري السعودي - الخليج (1)-(2) الهلال.. جووووول مالكوم يسترد التقدم
الجمعة، 05 أبريل 2024 - 20:55
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الخليج ضد الهلال في الجولة 27 من الدوري السعودي.
محمد شريف
النادي : الخليج
ويبدأ محمد شريف أساسيا بقميص الخليج.
ويحتل الخليج المركز التاسع ويواجه الهلال المتصدر.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.
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ق 42 جوووول الهلال يسترد التقدم بهدف مالكوم بعد تمريرة من ميلينكوفيتش سافيتش وضعته في وضع انفراد
ق 9 جوووول محمد شريف يسجل التعادل برأسية
ق 7 جوووول صالح الشهري يسجل الأول للهلال
بداية اللقاء.
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