مباشر الدوري السعودي - الخليج (1)-(2) الهلال.. جووووول مالكوم يسترد التقدم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الخليج ضد الهلال في الجولة 27 من الدوري السعودي.

ويبدأ محمد شريف أساسيا بقميص الخليج.

ويحتل الخليج المركز التاسع ويواجه الهلال المتصدر.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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ق 42 جوووول الهلال يسترد التقدم بهدف مالكوم بعد تمريرة من ميلينكوفيتش سافيتش وضعته في وضع انفراد

ق 9 جوووول محمد شريف يسجل التعادل برأسية

ق 7 جوووول صالح الشهري يسجل الأول للهلال

بداية اللقاء.