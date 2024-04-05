انتهت في الدوري السعودي - اتحاد جدة (0)-(0) التعاون

الجمعة، 05 أبريل 2024 - 20:54

كتب : FilGoal

أحمد حجازي يحتفل بثنائيته مع اتحاد جدة ضد الفيصلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة اتحاد جدة ضد التعاون في الجولة 27 من الدوري السعودي.

ويبدأ أحمد حجازي أساسيا بقميص النمور.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع متفوقا بفارق الأهداف عن التعاون الخامس.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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ق 66 فهد العبد الرزاق وعبد الملك الشمري بدلا من جواو بيدرو وأحمد باحسين

ق 46 عبد الفتاح آدم من كريستيان خوانكا في صفوف التعاون

استراحة

هذه أول ركلة جزاء يهدرها حمد الله مع الاتحاد في الدوري السعودي

وسجل حمد الله 17 هدفا مع الاتحاد في جميع المسابقات من علامة الجزاء.

وخلال مواسمه الثلاثة مع النصر سدد 11 ركلة جزاء، سجل منها 22 وأضاع 9.

ق 9 حمد الله يهدر ركلة جزاء للاتحاد

بداية اللقاء.

الاتحاد أحمد حجازي الدوري السعودي التعاون
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