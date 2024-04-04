مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (1)-(0) الداخلية.. عماد فتحي يهدر الثاني

الخميس، 04 أبريل 2024 - 21:55

كتب : FilGoal

احتفال البنك الأهلي بهدف ياو أنور القاتل في مرمى الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البنك الأهلي ضد الداخلية في الجولة 17 من الدوري المصري.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ 15 برصيد 15 نقطة من 16 مباراة.

فيما يتذيل الداخلية الترتيب برصيد 9 نقاط من 15 مباراة.

أخبار متعلقة:
التشكيل - قفة أساسي مع إنبي.. وعمرو جمال يقود هجوم فاركو التشكيل - صلاح محسن أساسي مع المصري.. ومابولولو يقود هجوم الاتحاد بالدوري التشكيل - ثنائية هجومية لـ الداخلية ضمن خيارات كشرى الأولى.. وفيصل يقود البنك الأهلي التشكيل - راشفورد وسترلينج على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد وتشيلسي

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

شاهد من هنـــــــــــا

--

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: جووول محمد هلال يسجل من ركلة جزاء والأول للبنك الأهلي

ق 39: تقنية الفيديو تحتسب ركلة جزاء للبنك الأهلي

ق 38: مطالبات بركلة جزاء للبنك الأهلي بداعي عرقلة الحارس لمحمد هلال

ق 31: أيمن أشرف يهدر فرصة التقدم للبنك الأهلي.

بداية اللقاء

الداخلية البنك الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
متحدث الزمالك يعلن خوض القمة ضد الأهلي في استاد القاهرة وفاة المعد البدني لفريق الزمالك بعد واقعة رفعت.. فيوتشر يجري فحوصات طبية لقلب اللاعبين مباشر الدوري المصري - إنبي (1)-(0) فاركو.. شيكا يهدر مباشر الدوري - المصري (2)-(2) الاتحاد السكندري.. هدف ملغي التشكيل - ثنائية هجومية لـ الداخلية ضمن خيارات كشرى الأولى.. وفيصل يقود البنك الأهلي التشكيل - قفة أساسي مع إنبي.. وعمرو جمال يقود هجوم فاركو التشكيل - صلاح محسن أساسي مع المصري.. ومابولولو يقود هجوم الاتحاد بالدوري
أخر الأخبار
مباشر كرة طائرة - الأهلي (0)-(0) الزمالك.. نهائي دوري السيدات 22 دقيقة | كرة طائرة
متحدث الزمالك يعلن خوض القمة ضد الأهلي في استاد القاهرة 24 دقيقة | الدوري المصري
هذا هو طريق ليفربول وسيتي وأرسنال نحو لقب الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
وفاة المعد البدني لفريق الزمالك ساعة | الكرة المصرية
صلاح اكتفى بـ 59 دقيقة.. ليفربول ينتصر على شيفيلد بثلاثية ويستعيد الصدارة ساعة | الدوري الإنجليزي
دوري أبطال إفريقيا - الأهلي بزيه التقليدي أمام سيمبا ساعة | الكرة الإفريقية
بعد واقعة رفعت.. فيوتشر يجري فحوصات طبية لقلب اللاعبين ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (1)-(0) الداخلية.. عماد فتحي يهدر الثاني ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى 2 انتهت كرة طائرة سيدات - الأهلي (3) - (0) الزمالك.. تفوق أحمر 3 مصدر من بيراميدز يرد عبر في الجول على أزمة عينة رمضان صبحي 4 كرة يد - الأهلي يفوز على الزمالك برميات الترجيح ويضرب موعدا معه في نهائي الدوري