مباشر الدوري المصري - إنبي (1)-(0) فاركو.. شيكا يهدر

الخميس، 04 أبريل 2024 - 21:55

كتب : FilGoal

شكري نجيب - فاركو - إنبي - الصور من حساب فاركو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي ضد فاركو في الجولة 17 من الدوري المصري.

ويحتل إنبي المركز الثاني برصيد 26 نقطة من 15 مباراة بفارق نقطة عن المصري المتصدر الذي يمتلك مباراة أقل.

فيما يحتل فاركو المركز الـ 17 -قبل الأخير- برصيد 14 نقطة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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ق 74: شيكا يتألق ويمنع الثاني ببراعة من على خط المرمى.

ق 54: جووول علي فوزي يسجل على يمين الحارس متقدما لإنبي بالهدف الأول

ق 52: الحكم يحتسب ركلة جزاء بعد مطالعة تقنية الفيديو

ق 51: مطالبات بحصول محمد ناصر على ركلة جزاء بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 25: مقصية رائعة من وليد علي فرج مرت بجوار القائم

بداية اللقاء

إنبي فاركو الدوري المصري
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