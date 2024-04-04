مباشر الدوري - المصري (2)-(2) الاتحاد السكندري.. هدف ملغي

الخميس، 04 أبريل 2024 - 21:50

كتب : FilGoal

مباراة المصري والاتحاد السكندري بالدوري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري والاتحاد السكندري في الأسبوع الـ17 من الدوري الممتاز، على ستاد برج العرب.

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ويتصدر المصري جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 24 نقطة.

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الدقيقة 80.. هدف ملغي لـ مابولولو بداعي التسلل بعد عرضية من بواتنج

الدقيقة 75.. تبديل للمصري بنزول محمد الشامي بدلا من غيلاس قناوي.

الدقيقة 75.. جووووول بنيامين بواتنج يسجل التعادل للاتحاد بعد مرور رائع من عمرو موسى مدافع المصري

الدقيقة 68.. بطاقة حمراء لصلاح محسن بعد العودة لتقنية الفيديو.

الدقيقة 61 .. جووووول الهدف الثاني للمصري عن طريق غيلاس قناوي بعد تمريرة رائعة من ميدو جابر.

الدقيقة 54.. جووووول التعادل للمصري بتمريرة رائعة من فخر الدين بن يوسف لميدو جابر المنفرد بالمرمى ولكن المهدي سليمان يتألق لترتد لفخر الذي سدد الكرة في شباك الاتحاد السكندري مسجلا التعادل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد السكندري بهدف نظيف

الدقيقة 43.. انطلاقة من صلاح محسن ليدخل منطقة الجزاء ولكن سددها ضعيفة تصدى لها المهدي سليمان

الدقيقة 32.. فرصة خطيرررة ميدو يتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويسدد بجوار القائم.

الدقيقة 21.. رأسية خطيرة من فخر الدين بن يوسف مرت بجوار القائم بقليل.

الدقيقة 15.. ألغى الحكم هدفا لمابولولو بعد خطأ فادح من باهر المحمدي واستخلاص المهاجم الأنجولي للكرة قبل المرور بمهارة من الحارس محمود جاد ليسجل في المرمى الخالي، ولكن ألغاه الحكم عبد العزيز السيد بعد العودة لتقنية الـVAR

الدقيقة 5 .. تسديدة قوية من عبد الغني محمد تصدى لها محمود جاد لتتحول لركنية.

الدقيقة 2 .. جووووول أحمد عادل لاعب الاتحاد نفذ ركنية اصطدمت برأس باهر المحمدي في شباك المصري.

بداية المباراة.

المصري الاتحاد السكندري الدوري
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