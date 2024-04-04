مباشر الدوري - المصري (0)-(1) الاتحاد السكندري.. الشوط الثاني

الخميس، 04 أبريل 2024 - 21:50

كتب : FilGoal

مباراة المصري والاتحاد السكندري بالدوري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري والاتحاد السكندري في الأسبوع الـ17 من الدوري الممتاز، على ستاد برج العرب.

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ويتصدر المصري جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 24 نقطة.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد السكندري بهدف نظيف

الدقيقة 43.. انطلاقة من صلاح محسن ليدخل منطقة الجزاء ولكن سددها ضعيفة تصدى لها المهدي سليمان

الدقيقة 32.. فرصة خطيرررة ميدو يتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويسدد بجوار القائم.

الدقيقة 21.. رأسية خطيرة من فخر الدين بن يوسف مرت بجوار القائم بقليل.

الدقيقة 15.. ألغى الحكم هدفا لمابولولو بعد خطأ فادح من باهر المحمدي واستخلاص المهاجم الأنجولي للكرة قبل المرور بمهارة من الحارس محمود جاد ليسجل في المرمى الخالي، ولكن ألغاه الحكم عبد العزيز السيد بعد العودة لتقنية الـVAR

الدقيقة 5 .. تسديدة قوية من عبد الغني محمد تصدى لها محمود جاد لتتحول لركنية.

الدقيقة 2 .. جووووول أحمد عادل لاعب الاتحاد نفذ ركنية اصطدمت برأس باهر المحمدي في شباك المصري.

بداية المباراة.

المصري الاتحاد السكندري الدوري
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