مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (2)-(2) مانشستر يونايتد.. التعاااادل

الخميس، 04 أبريل 2024 - 21:19

كتب : FilGoal

كونور جالاجر لاعب تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين للدوري الإنجليزي.

تابع من هنا

---

ق 38 جووووول برونو فيرنانديز يسجل الثاني

ق 34 جووول جارناتشو يقلص الفارق

ق 19 جووووول كول بالمر يسجل الثاني من ركلة الجزاء

ق 18 ركلة جزاء.. أنتوني يعرقل كوكوريا داخل منطقة جزاء يونايتد

ق 3 جوووول كونور جالاجر يسجل هدفا مبكرا

بداية المباراة

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي تشيلسي
نرشح لكم
من أجل كسر الصيام.. إيقاف مؤقت في لقاء ليفربول وشيفيلد التشكيل - راشفورد وسترلينج على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد وتشيلسي مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(1) شيفيلد.. خروج صلاح رودري: قدمنا إحدى أفضل مبارياتنا هذا الموسم ضد أستون فيلا تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد شيفيلد.. وعودة كوناتي لأول مرة.. أونانا يحصد جائزة أفضل لاعبي يونايتد في الشهر جوارديولا: لقب الدوري الإنجليزي سيحسم في الجولة الأخيرة رقم مميز ينتظر صلاح أمام شيفيلد
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(0) الداخلية.. بداية اللقاء 2 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(0) فاركو.. بداية اللقاء 2 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري - المصري أمام الاتحاد السكندري 7 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - ثنائية هجومية لـ الداخلية ضمن خيارات كشرى الأولى.. وفيصل يقود البنك الأهلي 25 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - قفة أساسي مع إنبي.. وعمرو جمال يقود هجوم فاركو 29 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (2)-(2) مانشستر يونايتد.. التعاااادل 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - صلاح محسن أساسي مع المصري.. ومابولولو يقود هجوم الاتحاد بالدوري 45 دقيقة | الدوري المصري
من أجل كسر الصيام.. إيقاف مؤقت في لقاء ليفربول وشيفيلد 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى 2 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 3 انتهت كرة طائرة سيدات - الأهلي (3) - (0) الزمالك.. تفوق أحمر 4 مصدر من بيراميدز يرد عبر في الجول على أزمة عينة رمضان صبحي