مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (2)-(2) مانشستر يونايتد.. التعاااادل
الخميس، 04 أبريل 2024 - 21:19
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين للدوري الإنجليزي.
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ق 38 جووووول برونو فيرنانديز يسجل الثاني
ق 34 جووول جارناتشو يقلص الفارق
ق 19 جووووول كول بالمر يسجل الثاني من ركلة الجزاء
ق 18 ركلة جزاء.. أنتوني يعرقل كوكوريا داخل منطقة جزاء يونايتد
ق 3 جوووول كونور جالاجر يسجل هدفا مبكرا
بداية المباراة
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