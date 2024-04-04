انتهت في الدوري الإنجليزي - تشيلسي (4)-(3) مانشستر يونايتد.. عودة خرافية
الخميس، 04 أبريل 2024 - 21:19
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين للدوري الإنجليزي.
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ق 101 جووووول الرابع.. بالمر يكمل الهاتريك بكرة سددها فاصطدمت في مكتوميناي
ق 100 جووووول بالمر يتعادل في اللحظات الأخيرة من علامة الجزاء على يسار أونانا
ق 98 ركلة جزاااء بعد عرقلة من دالون
ق 67 جووووول جارناتشو يسجل الثالث
ق 66 ماركوس راشفورد وويلي كامبوالا بدلا من راسموس هويلوند وجوني إيفانزي
ق 59 كول بالمر يسدد وأونانا يتصدى
ق 46 جوني إيفانز بدلا من رافايييل فاران
استراحة
ق 45 + 4 اوووه جالاجر يسدد في القائد
ق 38 جووووول برونو فيرنانديز يسجل الثاني
ق 34 جووول جارناتشو يقلص الفارق
ق 19 جووووول كول بالمر يسجل الثاني من ركلة الجزاء
ق 18 ركلة جزاء.. أنتوني يعرقل كوكوريا داخل منطقة جزاء يونايتد
ق 3 جوووول كونور جالاجر يسجل هدفا مبكرا
بداية المباراة