مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(1) شيفيلد.. خروج صلاح

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، بفارق نقطة عن أرسنال.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 60: خروج صلاح ومشاركة روبرتسون

ق 59: جوووول التعااااادل.. هدف عكسي من برادلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: تسديدة قوية من لويس دياز تمر بجوار القائم

ق 34: تصويبة ماك أليستر تمر بجوار القائم

ق 22: داروين يسدد كرة ضعيفة بعد مجهود فردي وتسديدة ضعيفة في منتصف المرمى في يد الحارس

ق 17: جوووول الحارس يسدد الكرة في جسد نونيز الذي ضغط عليه بقوة والكرة تتهادى في الشباك

ق 6: تصويبة مباغتة من صلاح والحارس يبعدها بأطراف أصابعه لركنية

بداية اللقاء