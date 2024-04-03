مباشر الدوري المصري - سيراميكا (1)-(1) زد.. أوووه ركلة الجزاء تضيع

الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 21:56

كتب : FilGoal

هدف واحتفال صديق أوجولا ضد زد - الصور من حساب سيراميكا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد زد في الجولة 17 من الدوري المصري.

ويحتل زد المركز الخامس برصيد 23 نقطة من 15 مباراة.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 21 نقطة من 14 مباراة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

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ق 69: العارضة تمنع تصويبة زيكو من علامة الجزاء

ق 66: ركلة جزاء لزد يتحصل عليها ماجاسا

ق 46: جوووول التعااادل.. البانوبي يسجل بتصويبة رائعة في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: جوول أووول صديق أوجولا يسجل الهدف الأول على يسار لطفي بعد بينية متقنة من قندوسي

ق 18: علي لطفي يتصدى لتصويبة قوية من صديق أوجولا بعد توغل رائع.

ق 16: تصويبة ماجاسا تمر بجوار القائم الأيمن.

ق 12: صديق أوجولا يسدد كرة قوية يتصدى لها علي لطفي.

بداية اللقاء

زد الدوري المصري سيراميكا كليوباترا
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