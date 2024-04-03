مباشر الدوري المصري - سيراميكا (0)-(0) زد.. علي لطفي يتألق

الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 21:56

كتب : FilGoal

إنبي - زد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد زد في الجولة 17 من الدوري المصري.

ويحتل زد المركز الخامس برصيد 23 نقطة من 15 مباراة.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 21 نقطة من 14 مباراة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

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ق 18: علي لطفي يتصدى لتصويبة قوية من صديق أوجولا بعد توغل رائع.

ق 16: تصويبة ماجاسا تمر بجوار القائم الأيمن.

ق 12: صديق أوجولا يسدد كرة قوية يتصدى لها علي لطفي.

بداية اللقاء

زد الدوري المصري سيراميكا كليوباترا
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