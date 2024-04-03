مباشر الدوري المصري - الجونة (1)-(1) المقاولون.. جووول الثاني

الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 21:55

كتب : FilGoal

المقاولون العرب ضد الجونة - كأس الرابطة

يلعب المقاولون العرب أمام الجونة ضمن الجولة 17 من منافسات مسابقة الدوري.

ويحتل الجونة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز 17 قبل الاخير برصيد 9 نقاط.

أخبار متعلقة:
استمرار توهج تريزيجيه مع طرابزون بعد أمم إفريقيا بـ 8 من 8.. ورقم مميز مع فريقه التركي الرياضية: مدرب النصر يريح الأساسيين أمام ضمك قبل مواجهة الهلال في السوبر ريليفو: تياجو ألكانتارا يغادر ليفربول نهاية الموسم نحو السعودية أو قطر تين هاج يكشف موقف مصابيه قبل لقاء تشيلسي

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب أمام الجونة.

ــــــــــــــــــــــــــــ

شاهد مباراة المقاولون العرب أمام الجونة

ق69 محمد سالم يسجل الهدف الثاني لنادي المقاولون بضربة رأسية متقنة

ق67 محاولة جديدة من نادي الجونة عن طريق رضا صلاح وتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها محمود أبو السعود ببراعة

ق60 تسديدة صاروخية من ايمن موكا لاعب الجونة تمر بجوار مرمى المقاولون بقليل

بداية الشوط الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق30 حسام غانم يسجل هدف التعادل لنادي الجونة بعد خطا فادح من دفاع الجونة.

ق19 عرضية متقنة من أحمد الشيمي وضربة رأسية متقنة من محمد سالم في مرمى الجونة

ق15 هجوم متبادل بين الفريقين ولكن دون خطورة على المرمى

انطلاق المباراة

الجونة المقاولون العرب
نرشح لكم
مران الأهلي - تطور جديد في إصابة ياسر إبراهيم.. والشناوي يخوض تدريبات منفردة الشرميطي: الفوز على الأهلي فتح لي أبواب النجومية مباشر الدوري المصري - سيراميكا (1)-(1) زد.. أوووه ركلة الجزاء تضيع مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(1) سموحة.. حسام حسن يهدر مجددا تشكيل المقاولون - عمار حمدي أساسي.. وعنتر وسالم يقودان الهجوم أمام الجونة التشكيل - زيدان يقود هجوم الإسماعيلي.. وظهور أول لـ أجايي على دكة سموحة تشكيل الجونة - صبري رحيل أساسي أمام المقاولون العرب.. وثنائي هجومي التشكيل - ثنائية هجومية لـ سيراميكا كليوباترا وزد في الدوري
أخر الأخبار
كأس إيطاليا - صاروخية ماندراجورا تنصر فيورنتينا على أتالانتا في ذهاب نصف النهائي 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الأهلي - تطور جديد في إصابة ياسر إبراهيم.. والشناوي يخوض تدريبات منفردة 12 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كرة طائرة - الأهلي ضد الزمالك.. الجولة الأولى من سلسلة نهائي الدوري 13 دقيقة | كرة طائرة
صراع القمة يشتعل.. هاتريك فودين يقود مانشستر سيتي لاكتساح أستون فيلا 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
40 مباراة بدون هزيمة.. ليفركوزن إلى نهائي كأس ألمانيا برباعية ضد دوسلدورف 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
أرسنال يفوز على لوتون ويعود للصدارة مؤقتا 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الشرميطي: الفوز على الأهلي فتح لي أبواب النجومية ساعة | الكرة المصرية
سجل هدفا صاروخيا.. تريزيجيه يقود طرابزون للفوز على كونيا سبور بثلاثية ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 2 انتهت كرة طائرة سيدات - الأهلي (3) - (0) الزمالك.. تفوق أحمر 3 مصدر من بيراميدز يرد عبر في الجول على أزمة عينة رمضان صبحي 4 كرة يد - الأهلي يفوز على الزمالك برميات الترجيح ويضرب موعدا معه في نهائي الدوري