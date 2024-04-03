مباشر الدوري المصري - الجونة (1)-(1) المقاولون.. جووول الثاني

يلعب المقاولون العرب أمام الجونة ضمن الجولة 17 من منافسات مسابقة الدوري.

ويحتل الجونة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز 17 قبل الاخير برصيد 9 نقاط.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب أمام الجونة.

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شاهد مباراة المقاولون العرب أمام الجونة

ق69 محمد سالم يسجل الهدف الثاني لنادي المقاولون بضربة رأسية متقنة

ق67 محاولة جديدة من نادي الجونة عن طريق رضا صلاح وتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها محمود أبو السعود ببراعة

ق60 تسديدة صاروخية من ايمن موكا لاعب الجونة تمر بجوار مرمى المقاولون بقليل

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق30 حسام غانم يسجل هدف التعادل لنادي الجونة بعد خطا فادح من دفاع الجونة.

ق19 عرضية متقنة من أحمد الشيمي وضربة رأسية متقنة من محمد سالم في مرمى الجونة

ق15 هجوم متبادل بين الفريقين ولكن دون خطورة على المرمى

انطلاق المباراة

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برأسية رائعة.. محمد سالم يتقدم للمقاولون على حساب الجونة🔥🔥 pic.twitter.com/MrvOzY38IQ — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 3, 2024

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