مباشر الدوري المصري - الجونة (1)-(1) المقاولون.. جووول التعادل

الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 21:55

كتب : FilGoal

المقاولون العرب ضد الجونة - كأس الرابطة

يلعب المقاولون العرب أمام الجونة ضمن الجولة 17 من منافسات مسابقة الدوري.

ويحتل الجونة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز 17 قبل الاخير برصيد 9 نقاط.

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ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب أمام الجونة.

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شاهد مباراة المقاولون العرب أمام الجونة

ق30 حسام غانم يسجل هدف التعادل لنادي الجونة بعد خطا فادح من دفاع الجونة.

ق19 عرضية متقنة من أحمد الشيمي وضربة رأسية متقنة من محمد سالم في مرمى الجونة

ق15 هجوم متبادل بين الفريقين ولكن دون خطورة على المرمى

انطلاق المباراة

الجونة المقاولون العرب
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