انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (2)-(1) سموحة.. فوز قاتل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد سموحة في الجولة 17 من الدوري المصري.

ويحتل سموحة المركز السابع برصيد 22 نقطة من 15 مباراة.

فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 15 برصيد 14 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+6: جوووول قاااتل.. أحمد الشيخ يسجل برأسية الثاني

ق 86: جووول التعاادل.. الإسماعيلي يسجل التعادل عن طريق عمر الساعي

ق 73: عرضية من الجهة اليمنى وتسديدة حسام حسن يبعدها أحمد عادل ببراعة لركنية.

ق 62: رأسية يتصدى لها الهاني سليمان من على خط المرمى

ق 60: ضغط قوي من الإسماعيلي بحثا عن التعادل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

🔥هدف مزيكا🎶 جونيور أجاي يعود من جديد ويحرز الهدف الأول لـ سموحة في مرمي الإسماعيلي 🔵⚽ pic.twitter.com/Kir5EELKrx — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 3, 2024

ق 43: جووول أجااايي يسجل الأول لسموحة بطريقة رائعة بتصويبة ساقطة من فوق الحارس

ق 33: أحمد عادل عبد المنعم يمنع انفرادا لحسام حسن

ق 15: مشاركة أجايي لأول مرة بقميص سموحة بدلا من فريد فادي

ق 3: تسديدة قوية من حسام حسن يبعدها أحمد عادل ببراعة.

بداية اللقاء