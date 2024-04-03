مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2)-(1) أستون فيلا.. جوووول فودين
الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 21:11
كتب : FilGoal
يستضيف مانشستر سيتي فريق أستون فيلا ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 64 نقطة بينما أستون فيلا رابعا بـ 59 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق46 جووووول فودين يتقدم للسيتي من ركلة حرة
ق20 جووووول التعادل عن طريق دوران
ق11 جووووول رودري
ق2 ألفاريز يهدر الأول بعد تمريرة رائعة من جريليتش
انطلاق المباراة
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