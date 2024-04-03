مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(0) لوتون.. مارتينيلي يشارك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أرسنال ضد لوتون في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية الشوط الأول

ق44. جوووووول الثاني لأرسنال عن طريق ريس نيلسون مستغلا تمريرة من سميث رو داخل منطقة الجزاء.

ق34. الحارس يتصدى لفرصة تسجيل الهدف الثاني من سميث رو.

ق24. جوووووول أول لأرسنال عن طريق مارتن أوديجارد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل