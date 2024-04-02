انتهت كرة طائرة سيدات - الأهلي (3) - (0) الزمالك.. تفوق أحمر

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 - 23:30

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك طائرة سيدات

يلعب الأهلي أمام الزمالك في المباراة الأولى من سلسلة BEST OF 3 التي تحدد بطل الدوري المصري للكرة الطائرة فئة السيدات.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيدات الأهلي أمام الزمالك في أولى مباريات BEST OF 3.

وتأكد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نهائيي الدوري وكأس مصر ويقام نهائي كل منافسة بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يحصد اللقب.

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وتبدأ سلسلة نهائي دوري السيدات بداية من اليوم الثلاثاء 2 أبريل الجاري.

وتُلعب سلسلة نهائي الدوري خلال أيام 2 و4 و6 أبريل الجاري.

ولم يتحدد موعد نهائي كأس مصر.

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الشوط الثالث

25-15.. الأهلي يحسم نتيجة الشوط الثالث والمباراة

15-22.. الأهلي يوسع الفارق إلى 7 نقاط

15-9.. الأهلي يواصل التفوق

10-7.. الاهلي يستعيد السيطرو ويتفوق بفارق 3 نقاط

6-6.. التعادل الأول

4-5.. الاهلي يواصل التفوق

1-2.. الاهلي يتقدم مع بداية الشوط الأول

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بداية الشوط الثاني

25-21.. الأهلي يحسم نتيجة الشوط الثاني

23-21.. الأهلي يحافظ على تقدمه بفارق نقطتين

19-17.. الأهلي يتقدم في النتيجة بفارق نقطتين

14-14.. تعادل مستمر بين الفريقين

10-10.. تعادل مثير بين الفريقين

5-3.. الزمالك يواصل التفوق

2-0 .. تقدم أبيض مع بداية الشوط الثاني

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الشوط الأول

31-29.. الأهلي يقلب الطاولة ويحسم نتيجة الشوط الأول

29-29.. الإثارة لا تتوقف

27-27.. قمة الإثارة

22-21.. الأهلي يتمسك بحظوظه

21-19.. الزمالك يقترب من حسم نتيجة الشوط الأول

17-16.. الزمالك يواصل التقدم والمباراة في قمة الغثارة بين الفريقين

13-12.. الزمالك يستعيد التفوق من جديد

10-10.. الأهلي ينجح في تعديل النتيجة

8-4.. الزمالك يوسع الفارق مجددا

6-4.. الأهلي يقلص الفارق إلى نقطتين

5-2.. الزمالك يواصل التفوق

الزمالك يتقدم ويسجل نقطتين متتاليتين

انطلاق المباراة

الأهلي الزمالك كرة طائرة
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