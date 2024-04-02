مباشر كأس إيطاليا - يوفنتوس (0)-(0) لاتسيو.. إلغاء ركلة الجزاء
الثلاثاء، 02 أبريل 2024 - 21:00
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة يوفنتوس ضد لاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا.
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ق13. إلغاء ركلة الجزاء بسبب وجود حالة تسلل.
ق12. ركلة جزاااء ليوفنتوس.
بداية المباراة
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