مباشر كأس إيطاليا - يوفنتوس (0)-(0) لاتسيو.. إلغاء ركلة الجزاء

في مشاركته الأولى.. إياد العسقلاني يساهم في فوز روستوف على خيمكي بركلات الترجيح

إياد العسقلاني أساسي لأول مرة مع روستوف في كأس روسيا

الدوري الفرنسي - لا أحد يقترب من مبابي في صراع الهدافين.. ومركز مصطفى محمد في القائمة