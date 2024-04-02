جوارديولا: هذا موقف المصابين من المشاركة ضد أستون فيلا

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 - 15:21

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - لايبزيج ومانشستر سيتي

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي موقف لاعبيه المصابين من المشاركة ضد أستون فيلا.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه أستون فيلا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الأربعاء المقبل.

وقال المدير الفني الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "إيدرسون وكايل ووكر ونيثان أكي سيغيبون عن مباراة أستون فيلا، وربما يستطيع جون ستونز المشاركة في اللقاء".

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وأضاف "أستون فيلا جيد في الكرات الثابت والتحولات السريعة مع تواجد ثنائي سريع للغاية في خط الهجوم".

وأتم "المنافسة على لقب الدوري؟ فقط يجب علينا الفوز بالمباريات، لم يعد لدينا الكثير من الفرص لخسارة النقاط".

ولم يشارك الرباعي المصاب في مباراة أرسنال الماضية التي انتهت بالتعادل بدون أهداف.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة ويبتعد بفارق نقطة عن أرسنال الوصيف و3 نقاط عن ليفربول المتصدر.

ويأتي أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 59 نقطة.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا الدوري الإنجليزي أستون فيلا
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