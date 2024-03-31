مباشر الدوري الإنجليزي - سيتي (0)-(0) أرسنال.. تهديد جديد من خيسوس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

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ق 31: فرصة جديدة من خيسوس وتسديدة تمر جوار القائم

ق 26: خروج ناثان أكي ونزول ريكو لويس

ق 15: ركنية من دي بروين ورأسية من أكي الحاس يمسك بها وفرصة خطيرة

ق 7: تسديدة من جابريال خيسوس تمر جوار القائم

ق 5: ضغط سماوي قوي

انطلاق المباراة