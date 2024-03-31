مباشر الدوري الإنجليزي - سيتي (0)-(0) أرسنال.. تهديد جديد من خيسوس
الأحد، 31 مارس 2024 - 17:11
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.
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ق 34: فرصة جديدة من خيسوس ويراوغ الدفاع ثم يسدد في قدم الدفاع
ق 31: فرصة جديدة من خيسوس وتسديدة تمر جوار القائم
ق 26: خروج ناثان أكي ونزول ريكو لويس
ق 15: ركنية من دي بروين ورأسية من أكي الحاس يمسك بها وفرصة خطيرة
ق 7: تسديدة من جابريال خيسوس تمر جوار القائم
ق 5: ضغط سماوي قوي
انطلاق المباراة
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