مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول ضد برايتون
الأحد، 31 مارس 2024 - 14:48
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد منافسه برايتون في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة بالتساوي مع أرسنال المتصدر ويأتي برايتون في المركز التاسع برصيد 42 نقطة.
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