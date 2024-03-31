مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول ضد برايتون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد منافسه برايتون في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة بالتساوي مع أرسنال المتصدر ويأتي برايتون في المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

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