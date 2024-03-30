مباشر أبطال إفريقيا - الترجي (0)(0) أسيك.. فرص دون أهداف

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الترجي التونسي ضد أسيك الإيفواري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة على ملعب حمادي العقربي في رادس بتونس، على أن يقام الإياب في أبيدجان الأسبوع المقبل.

الفائز من تلك المواجهة سيلتقي مع الفائز من لقاء يانج أفريكانز التنزاني وصنداونز الجنوب إفريقي في المربع الذهبي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

--

ق 74: رأسية رودريجو تمر أعلى العارضة

ق 66: العارضة تمنع تصويبة صاروخية للاعب الترجي

ق 63: رأسية غيلان الشعلالي تمر أعلى العارضة بعد خروج خاطئ من الحارس.

ق 51: مطالبات بركلة جزاء للترجي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30: عرضية تمر من الجميع وحارس أسيك يبعدها بأطراف أصابعه لركنية.

ق27: لاعبو أسيك يرفضون استغلال تعثر بوشنيبة مدافع الترجي، وتسديدة تمر بجوار القائم.

بداية اللقاء