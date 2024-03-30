انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) لاس بالماس
السبت، 30 مارس 2024 - 22:01
كتب : FilGoal
يلتقي برشلونة عن مع لاس بالماس في الجولة 29 من الدوري الإسباني.
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ق 60: جوووول أووووول رافينيا يسجل الأول لبرشلونة بعد تمريرة من جواو فيليكس
ق 56 جواو فيليكس بدلا من فيرمين لوبيز
ق 29 الحارس البديل أرون إسكانديل يحل بدلا من منير الحدادي
ق 25 تدخل عنيف من حارس المرمى ألفارو فاييس يكلفه البطاقة الحمراء الفورية
ق 21 الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل
ق 20 الاحتفالات تتوقف لمراجعة تقنية الفيديو
ق 19 جوووول رافينيا يتابع تسديدة عائدة من الحارس ويسجل الهدف الأول
ق 5 ليفاندوفسكي يسجل الأول ولكن الراية
بداية المباراة
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