انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) لاس بالماس

السبت، 30 مارس 2024 - 22:01

كتب : FilGoal

فيران توريس - بورتو ضد برشلونة

يلتقي برشلونة عن مع لاس بالماس في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

تابع من هنا

--

ق 60: جوووول أووووول رافينيا يسجل الأول لبرشلونة بعد تمريرة من جواو فيليكس

ق 56 جواو فيليكس بدلا من فيرمين لوبيز

ق 29 الحارس البديل أرون إسكانديل يحل بدلا من منير الحدادي

ق 25 تدخل عنيف من حارس المرمى ألفارو فاييس يكلفه البطاقة الحمراء الفورية

ق 21 الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل

ق 20 الاحتفالات تتوقف لمراجعة تقنية الفيديو

ق 19 جوووول رافينيا يتابع تسديدة عائدة من الحارس ويسجل الهدف الأول

ق 5 ليفاندوفسكي يسجل الأول ولكن الراية

بداية المباراة

برشلونة
نرشح لكم
طرد الحارس ورافينيا يسخر من تقنية الفيديو.. برشلونة يجتاز لاس بالماس بصعوبة تشكيل برشلونة - بدون تشافي نفسه.. ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام لاس بالماس عاد من حيث توقف.. ميليتاو في قائمة ريال مدريد لمواجهة بلباو ريليفو: بقاء ألونسو مع ليفركوزن يتماشى مع خطط ريال مدريد مؤتمر أنشيلوتي: هذا أكثر ما يقلقني ضد بلباو.. ومن الممكن إشراك ميليتاو قائمة برشلونة - عودة توريس وغياب كيرستنسن في مواجهة لاس بالماس الحل الأفضل.. سبورت: برشلونة يتجه لبيع لاعبه السنغالي على طريقة شادي رياض مدير بايرن ردا على وكيل ديفيز: نحن الطرف الأقوى ولسنا تحت الضغط
أخر الأخبار
سالم: هذه حقيقة أزمة جوميز مع مستقبل اللاعبين.. والبرامج الفنية تأخذ الزمالك موضوعا لها 11 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر طارق طه: نعلم حجم الزمالك ونسعي للوصول إلى أبعد نقطة في الكونفدرالية 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشيزني: يوفنتوس لا يستحق أن يفوز في مباراة واحدة من 9 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
لياو يسجل ويصنع بالكعب.. وميلان ينتصر على فيورنتينا بثنائية 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - الترجي لا يفوز في تونس على أسيك منذ 22 عاما ساعة | الكرة الإفريقية
بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يكتسح مضيفه قطر بخماسية في الشوط الثاني ساعة | المحترفون
كرة طائرة – تحديد موعد نهائي دوري رجال وسيدات بين الأهلي والزمالك ساعة | كرة طائرة
الهاتريك الـ 64.. رونالدو يزأر في وجه الطائي ويعقد مهمة ميتروفيتش ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 داليتش: أتمنى أن يكون في بلدي استاد مثل العاصمة.. وهذا أكثر لاعب لفت انتباهي في مصر 2 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 3 رسالة أخيرة من مودريتش لـ مصر 4 "تدعو للتفاؤل وتقلص فترة غيابه" الأهلي يعلن جراحة ناجحة لـ إمام عاشور