استراحة الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) لاس بالماس.. طرد الحارس

يلتقي برشلونة عن مع لاس بالماس في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

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ق 29 الحارس البديل أرون إسكانديل يحل بدلا من منير الحدادي

ق 25 تدخل عنيف من حارس المرمى ألفارو فاييس يكلفه البطاقة الحمراء الفورية

ق 21 الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل

ق 20 الاحتفالات تتوقف لمراجعة تقنية الفيديو

ق 19 جوووول رافينيا يتابع تسديدة عائدة من الحارس ويسجل الهدف الأول

ق 5 ليفاندوفسكي يسجل الأول ولكن الراية

بداية المباراة