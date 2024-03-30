انتهت الدوري الإنجليزي - برينتفورد (1)-(1) مانشستر يونايتد.. تعادل قاتل

السبت، 30 مارس 2024 - 22:00

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برينتفورد ضد مانشستر يونايتد في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل يونايتد المركز السادس برصيد 47 نقطة.

فيما يحتل برينتفورد المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+9: جوووول التعااااادل.. أيير يسجل التعادل بعرضية من توني.

ق 90+6: جوووول قااااااتل.. ماونت يسجل الأول لمانشستر يونايتد

ق 73: الـ VAR يلغي هدفا لبرينتفورد سجله توني بداعي التسلل.

ق 55: أونانا يتألق ويتصدى بصعوبة لتسديدة أرضية ثم يمنع المتابعة بقدمه.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 23: إيفان توني ينفرد ويسدد كرة أرضية ترتطم بالقائم الأيمن لأونانا

بداية اللقاء

مانشستر يونايتد برينتفورد الدوري الإنجليزي
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