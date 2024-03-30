مباشر الدوري الإنجليزي - برينتفورد (0)-(0) مانشستر يونايتد.. القائم يمنع الأول

تشكيل مانشستر يونايتد - لا تغييرات للفريق الفائز على ليفربول أمام برينتفورد

توتنام يقلب الطاولة أمام لوتون.. وتألق بالمر غير كافي لفوز تشيلسي

عودة مثيرة وفوز في الـ+90.. نيوكاسل يقلب الطاولة على وست هام في مباراة الأهداف السبعة

جوارديولا: رايس لم يرغب في الانضمام لـ مانشستر سيتي مقابل جميع أموال العالم

الحل الأفضل.. سبورت: برشلونة يتجه لبيع لاعبه السنغالي على طريقة شادي رياض

بوكيتينو: قد لا نرى ريس جيمس مرة أخرى حتى نهاية الموسم

مدرب ولفرهامبتون يوضح حقيقة عرض مانشستر يونايتد لتدريبه

تين هاج يعلق على تقارير احتمالية إقالته نهاية الموسم