مباشر الدوري الإنجليزي - برينتفورد (0)-(0) مانشستر يونايتد.. بداية الشوط الثاني

السبت، 30 مارس 2024 - 22:00

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برينتفورد ضد مانشستر يونايتد في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل يونايتد المركز السادس برصيد 47 نقطة.

فيما يحتل برينتفورد المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 23: إيفان توني ينفرد ويسدد كرة أرضية ترتطم بالقائم الأيمن لأونانا

بداية اللقاء

مانشستر يونايتد برينتفورد الدوري الإنجليزي
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