مباشر الدوري الإنجليزي - برينتفورد (0)-(0) مانشستر يونايتد.. بداية الشوط الثاني
السبت، 30 مارس 2024 - 22:00
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برينتفورد ضد مانشستر يونايتد في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.
ويحتل يونايتد المركز السادس برصيد 47 نقطة.
فيما يحتل برينتفورد المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 23: إيفان توني ينفرد ويسدد كرة أرضية ترتطم بالقائم الأيمن لأونانا
بداية اللقاء
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