تشكيل برشلونة - بدون تشافي نفسه.. ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام لاس بالماس

السبت، 30 مارس 2024 - 21:30

كتب : FilGoal

تشافي - برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة لاس بالماس في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

ويغيب عن برشلونة أليخاندرو بالدي وأندرياس كريستنسن من خط الدفاع، وجافي وبيدري وفرينكي دي يونج عن خط الوسط للإصابة.

كما يغيب المدرب تشافي بسبب طرده في المباراة السابقة أمام أتلتيكو مدريد والتي انتهت بفوز برشلونة 3-0.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 64 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد المتصدر قبل 9 جولات من نهاية المسابقة.

فيما يحتل لاس بالماس المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة، بفارق 12 نقطة عن منطقة الهبوط.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جول كوندي - إنيجو مارتينيز - باو كوبارسي - جواو كانسيلو

خط الوسط: سيرجي روبرتو - إلكاي جوندوجان - فيرمين لوبيز

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا

تشافي برشلونة الدوري الإسباني
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