مباشر كلاسيكير ألمانيا - بايرن ميونيخ (0)-(2) دورتموند.. جووووول الثاااااني
السبت، 30 مارس 2024 - 19:28
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كلاسيكو الدوري الألماني بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في الجولة 27 من المسابقة.
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ق 82: جووووول ريارسون يسجل الثاني لدورتموند ويقّرب فريقه من حسم الكلاسيكير بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء على يمين أولريتش.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم دورتموند بهدف دون رد
ق 35: فرصة التعادل تضيع برأسية من داير
ق 10: جووووول كريم أديمي والأول لدورتموند
انطلاق المباراة
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