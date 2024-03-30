مباشر كلاسيكير ألمانيا - بايرن ميونيخ (0)-(2) دورتموند.. جووووول الثاااااني

السبت، 30 مارس 2024 - 19:28

كتب : FilGoal

بروسيا دورتموند ضد بايرن ميونيخ

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كلاسيكو الدوري الألماني بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في الجولة 27 من المسابقة.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 82: جووووول ريارسون يسجل الثاني لدورتموند ويقّرب فريقه من حسم الكلاسيكير بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء على يمين أولريتش.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم دورتموند بهدف دون رد

ق 35: فرصة التعادل تضيع برأسية من داير

ق 10: جووووول كريم أديمي والأول لدورتموند

انطلاق المباراة

بايرن ميونيخ بوروسيا دورتموند الدوري الألماني
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