مباشر الدوري الألماني – فرانكفورت (0)-(0) يونيون برلين.. تسديدة من مرموش
السبت، 30 مارس 2024 - 16:27
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة آينتراخت فرانكفورت ضد يونيون برلين في الجولة 27 من الدوري الألماني.
عمر مرموش
النادي : آينتراخت فرانكفورت
ويشارك الدولي المصري عمر مرموش لاعب فرانكفورت في المباراة بشكل أساسي.
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ق 59: تسديدة من مرموش الحارس يبعدها
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 30: محاولات على المرمى دون خطورة
انطلاق المباراة
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