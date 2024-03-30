مباشر الدوري الألماني – فرانكفورت (0)-(0) يونيون برلين.. تسديدة من مرموش

السبت، 30 مارس 2024 - 16:27

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة آينتراخت فرانكفورت ضد يونيون برلين في الجولة 27 من الدوري الألماني.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت

ويشارك الدولي المصري عمر مرموش لاعب فرانكفورت في المباراة بشكل أساسي.

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ق 59: تسديدة من مرموش الحارس يبعدها

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 30: محاولات على المرمى دون خطورة

انطلاق المباراة

الدوري الألماني مرموش فرانكفورت
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