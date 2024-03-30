مباشر الدوري الألماني – فرانكفورت (0)-(0) يونيون برلين.. تسديدة من مرموش

عودة مثيرة وفوز في الـ+90.. نيوكاسل يقلب الطاولة على وست هام في مباراة الأهداف السبعة

ريليفو: بقاء ألونسو مع ليفركوزن يتماشى مع خطط ريال مدريد

مؤتمر أنشيلوتي: هذا أكثر ما يقلقني ضد بلباو.. ومن الممكن إشراك ميليتاو