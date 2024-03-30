مليار يورو شرط جزائي.. رومانو يكشق تفاصيل عرض برشلونة لتجديد عقد كوبارسي

السبت، 30 مارس 2024 - 13:00

كتب : FilGoal

باو كوبارسي - برشلونة

بدأ برشلونة خطوات تجديد عقد مدافعه الشاب باو كوبارسي الذي ظهر بمستويات رائعة خلال الفترة الماضية.

باو كوبارسي

النادي : برشلونة

برشلونة

وبحسب فابريزو رومانو صحفي سكاي سبورت، فإن برشلونة قدم عرض التجديد لباو كوبارسي.

وأوضح رومانو أن العرض الذي قدمه برشلونة يتضمن شرطا جزائيا قيمته مليار يورو.

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وأشار إلى أن برشلونة قدم عقدا طويل الأمد يشمل زيادة الراتب السنوي ويأمل النادي الكتالوني في حسم التجديد لكوبارسي قبل نهاية الموسم الجاري.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، ذكرت في وقت سابق أن أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال مهتمون بضم اللاعب الشاب.

وأوضحت التقارير أن كوبارسي لديه شرط جزائي في عقده مع برشلونة تبلغ قيمته 10 ملايين يورو، لكن لوائح الدوري الإنجليزي لا تسمح بالتعاقد مع لاعب إسباني حتى يبلغ 18 عاما.

وأشارت التقارير إلى أن كوبارسي صاحب الـ17 عاما يرغب بالاستمرار ضمن صفوف برشلونة رغم العروض الإنجليزية، وأن وكيله سيعمل على تحسين عقده مع النادي الكتالوني.

وخاض كوبارسي 23 مباراة بالموسم الحالي مع برشلونة وصنع هدفا وحيدا في جميع المسابقات.

برشلونة باو كوبارسي
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