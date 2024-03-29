مباشر الدوري السعودي - الاتحاد (2)-(1) الفيحاء.. ضمك (1)-(0) الخليج
الجمعة، 29 مارس 2024 - 21:08
كتب : Filgoal Team
يلتقي الاتحاد مع الفيحاء في الجولة 25 من الدوري السعودي، كما يلتقي ضمك مع الخليج.
ويلعب المدافع أحمد حجازي أساسيا مع الاتحاد.
فيما يتواجه محمد شريف مهاجم الأهلي السابق والخليج الحالي، مع طارق حامد نجم وسط الزمالك السابق ولاعب ضمك الحالي.
ويتواجد شريف على مقاعد بدلاء الخليج.
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الاتحاد (2)-(1) الفيحاء
ق 45+2 جووول الثاني من أحمد الغامدي للاتحاد
ق 30 جووووول حمد الله يتعادل بعد تمريرة من فواز الصقور
ق 25 جوووول عبد الحميد صابيري يسجل الهدف الأول
ق 20 كريم بنزيمة يهدر ركلة جزاء
بداية المباراة
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ضمك (0)-(1) الخليج
ق 35 جووول خالد ناري يسجل الأول للخليج بعد تمريرة من عبد الله السالم
بداية المباراة
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