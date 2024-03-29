مباشر أبطال إفريقيا - سيمبا (0)-(1) الأهلي.. جوووووووول أوووووووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-24.

وسيلتقي الفريقان إيابا يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة لحسم بطاقة التأهل للمربع الذهبي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 5: جوووووول أووووووول للأهلي.. عرضية من محمد هاني يخطئ المدافع في تشتيتها وكوكا يتابعها بتصويبة قوية من داخل منطقة الست ياردات في الشباك.

ق 2: ركنية ورأسية من ساديو كانوتيه غير المراقب أعلى عارضة شوبير.

بداية اللقاء