مباشر أبطال إفريقيا - سيمبا (0)-(1) الأهلي.. جوووووووول أوووووووول

الجمعة، 29 مارس 2024 - 19:49

كتب : FilGoal

الأهلي - سيمبا - الدوري الإفريقي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-24.

وسيلتقي الفريقان إيابا يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة لحسم بطاقة التأهل للمربع الذهبي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 5: جوووووول أووووووول للأهلي.. عرضية من محمد هاني يخطئ المدافع في تشتيتها وكوكا يتابعها بتصويبة قوية من داخل منطقة الست ياردات في الشباك.

ق 2: ركنية ورأسية من ساديو كانوتيه غير المراقب أعلى عارضة شوبير.

بداية اللقاء

الأهلي دوري أبطال إفريقيا سيمبا
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