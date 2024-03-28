شكوك حول مشاركة نوير أمام دورتموند

تحوم الشكوك حول قدرة مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ على المشاركة أمام بروسيا دورتموند بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة.

قبل أيام، أعلن منتخب ألمانيا عدم قدرة حارسه المخضرم مانويل نوير على استكمال معسكر شهر مارس بسبب الإصابة.

وخاض نوير تدريبا فرديا يوم الخميس بعيدا عن زملائه الجاهزين لمواجهة دورتموند.

وتدرب الحارس المخضرم رفقة زميله ألكسندر بافلوفيتش الذي يتعافى من إصابته أيضا.

وغاب نوير وبافلوفيتش عن مباراتي منتخب ألمانيا ضد فرنسا وهولندا وديا خلال توقف شهر مارس.

وأفاد منتخب ألمانيا في بيان وقتها: "تعرض مانويل نوير للإصابة في العضلات خلال تدريب الأربعاء وغادر المعسكر".

وكان زميل نوير في بايرن ميونيخ قد استبعد من الانضمام للمانشافت بسبب المرض.

ويلعب بايرن أمام دورتموند يوم السبت المقبل ضمن الجولة 27 بالدوري الألماني.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 60 نقطة.

فيما يتواجد دورتموند في المركز الرابع برصيد 50 نقطة في المسابقة التي يتصدرها باير ليفركوزن برصيد 70 نقطة.