مباشر نهائي كأس العاصمة - مصر (1)-(0) كرواتيا.. جوووووول ربيعة
الثلاثاء، 26 مارس 2024 - 21:37
كتب : FilGoal
يلعب منتخب مصر أمام كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر الدولية الودية.
ويقام اللقاء على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق6 جووووووول رامي ربيعة
انطلاق المباراة
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