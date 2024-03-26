مباشر نهائي كأس العاصمة - مصر (1)-(0) كرواتيا.. جوووووول ربيعة

الثلاثاء، 26 مارس 2024 - 21:37

كتب : FilGoal

منتخب مصر

يلعب منتخب مصر أمام كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر الدولية الودية.

ويقام اللقاء على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق6 جووووووول رامي ربيعة

انطلاق المباراة

منتخب مصر كرواتيا كأس عاصمة مصر
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