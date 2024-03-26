مباشر نهائي ملحق يورو 2024 - أوكرانيا (1)-(1) أيسلندا.. ويلز (0)-(0) بولندا.. تصدي ببراعة من لونين
الثلاثاء، 26 مارس 2024 - 21:36
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أوكرانيا ضد أيسلندا وويلز أمام بولندا في نهائي ملحق للتأهل ليورو 2024.
أوكرانيا × أيسلندا
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ق 77: تصدي من أندري لونين ببراعة من تسديدة قوية.
ق 54: جوووول لأوكرانيا فيكتور تسيجانكوف بعد تسديدة أرضية مقوسة من حدود منطقة الجزاء.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 41: إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو.
ق 39: جوووول رومان ياريمشوك بعد عرضية أرضية حولها في المرمى الخالي.
ق 30: جووووول رااائع ألبيرت جوموندسون بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
بداية المباراة
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ويلز × بولندا
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ق 48: تصدي رائع من تشيزني حارس مرمى بولندا بعد رأسية متقنة.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق: +45: جوووول بن ديفيز لويلز من رأسية لكن لم يحتسب بداعي التسلل
بداية المباراة