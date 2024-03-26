مباشر نهائي ملحق يورو 2024 - أوكرانيا (1)-(1) أيسلندا.. ويلز (0)-(0) بولندا.. تصدي ببراعة من لونين

الثلاثاء، 26 مارس 2024 - 21:36

كتب : FilGoal

إنجلترا - أوكرانيا - هاري كين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أوكرانيا ضد أيسلندا وويلز أمام بولندا في نهائي ملحق للتأهل ليورو 2024.

أوكرانيا × أيسلندا

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ق 77: تصدي من أندري لونين ببراعة من تسديدة قوية.

ق 54: جوووول لأوكرانيا فيكتور تسيجانكوف بعد تسديدة أرضية مقوسة من حدود منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ق 39: جوووول رومان ياريمشوك بعد عرضية أرضية حولها في المرمى الخالي.

ق 30: جووووول رااائع ألبيرت جوموندسون بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

بداية المباراة

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ويلز × بولندا

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ق 48: تصدي رائع من تشيزني حارس مرمى بولندا بعد رأسية متقنة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق: +45: جوووول بن ديفيز لويلز من رأسية لكن لم يحتسب بداعي التسلل

بداية المباراة

أوكرانيا يورو 2024 ألمانيا ويلز بولندا
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