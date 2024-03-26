مباشر نهائي ملحق يورو 2024 - أوكرانيا (0)-(0) أيسلندا.. ويلز (0)-(0) بولندا.. بداية المباريات

الثلاثاء، 26 مارس 2024 - 21:36

كتب : FilGoal

إنجلترا - أوكرانيا - هاري كين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أوكرانيا ضد أيسلندا وويلز أمام بولندا في نهائي ملحق للتأهل ليورو 2024.

أوكرانيا × أيسلندا

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بداية المباراة

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ويلز × بولندا

لمتابعة المباراة من هنا

بداية المباراة

أوكرانيا يورو 2024 ألمانيا ويلز بولندا
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