عقدة ركلات الترجيح مستمرة - منتخب مصر الأولمبي يخسر من السعودية ويكتفي بالمركز الرابع

اكتفى منتخب مصر الأولمبي بالحصول على المركز الرابع ببطولة اتحاد غرب آسيا عقب الخسارة من نظيره السعودي.

وخسر منتخب مصر من نظيره السعودي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وخسر منتخب مصر الأولمبي بركلات الترجيح للمباراة الثانية على التوالي في البطولة بعد الخسارة من أستراليا في نصف النهائي,

وشارك منتخب مصر في بطولة اتحاد غرب آسيا تحضيرا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024.

وسجل محمود صابر وحسام عبد المجيد هدفي منتخب مصر الأولمبي، فيما أحرز مروان الصحفي ومشاري النمر هدفي المنتخب السعودي.

وبدأ منتخب مصر الأولمبي المباراة بقوة ونجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة من محمد شحاتة إلى إبراهيم عادل الذي مرر كرة بينية إلى محمود صابر وضعها بنجاح في المرمى.

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احتفال على طريقة كريستيانو رونالدو ومارسيلو 📽️



منتخب مصر يتقدم بالهدف الأول على منتخب السعودية عن طريق محمود صابر ⚽️ pic.twitter.com/JsBI4YCP1U — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 26, 2024

وعدل مروان الصحفي النتيجة وسجل هدف التعادل لمنتخب السعودية الأولمبي بعد عرضية متقنة في الدقيقة 37.

وأحرز مشاري النمر الهدف الثاني للمنتخب السعودي الأولمبي في الوقت القاتل من ضربة رأسية بعد عرضية أحمد الفريدان في الدقيقة 85.

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المنتخب السعودي يعادل النتيجة بهدف في شباك المنتخب المصري عن طريق النجم الشاب مروان الصحفي ⚽️ pic.twitter.com/jACoIJPObN — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 26, 2024

وقبل صافرة النهاية استطاع حسام عبد المجيد تعديل النتيجة بضربة رأسية رائعة بعد عرضية من إبراهيم عادل.

وسدد منتخب مصر 4 ركلات سجل منهم هدفين عن طريق حسام عبد المجيد وعمر فايد، فيما أهدر أسامة فيصل ومحمد مغربي ركلتين.

في المقابل سجل المنتتخب السعودي الأولمبي 4 ركلات من أصل 4 ركلات سددهم لاعبيه.