منتخب تونس يتوج بدورة الجزائر الودية بالتعادل مع مصر

الثلاثاء، 26 مارس 2024 - 01:16

كتب : FilGoal

وائل رياض

تعادل منتخب مصر للشباب مع منافسه تونس بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في دورة الجزائر الودية الدولية.

وتوج منتخب تونس بالبطولة بعد الحصول على 9 نقاط، وكانت المباراة من يفوز بها يتوج بالبطولة.

وسجل عمر فتحي هدف الفراعنة، بينما جاء هدف نسور قرطاج بشكل ذاتي بعد ارتداد الكرة من قدم مدافع مصر.

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وأقيمت المباراة في الجزائر ضمن دورة الجزائر الودية الدولية.

وافتتح عمر فتحي النتيجة في الدقيقة 14 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف التعادل في الدقيقة 24 بعد تسديدة من مهاجم نسور قرطاج ارتدت في قدم مدافع مصر وسكنت الشباك.

وكاد منتخب تونس أن يسجل هدفا قاتلا إذ ارتطمت كرة في القائم.

وفي الدقيقة 62 سدد محمد إبراهيم كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى منتخب تونس.

وكان منتخب الشباب قد خاض مباراتين في الدورة الودية.

وخسر منتخب مصر تحت 20 عاما مواجهة الافتتاح أمام الجزائر بهدفين مقابل هدف واحد.

بينما حقق الفراعنة الفوز على موريتانيا بنفس النتيجة.

ويخوض منتخب مصر للشباب معسكرا مغلقا بداية من الجمعة الماضية استعدادا للدورة الودية الدولية بالجزائر، بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وموريتانيا.

تضم قائمة شباب مصر 27 لاعبا هم :

حراسة المرمي : حازم جمال - محمد منشاوي - أحمد وهب - محمد عبد الفتاح

الدفاع: أحمد عابدين - عبد الله فؤاد - أحمد مجدي - زياد خالد - حسن ابو المعاطي - محمد عبد المنعم - مروان حجي - محمد إبراهيم - سيف عصام

خط الوسط : إبراهيم عادل - عبد الرحمن شعبان ( كتكوت )- أحمد خالد ( كباكا )- محمد السيد - مروان محمود- محمد عبد الله - عمر خضر - عمرو خالد - عمار ياسر

خط الهجوم : محمد زعلوك - مهند محمد - محمد رأفت - عمر فتحي ( عموري )- محمد الدسوقي.

مصر للشباب وائل رياض تونس الجزائر
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