مباشر مئوية الدراويش - الأهلي الليبي (0)-(0) الإسماعيلي.. بداية المباراة

الأحد، 24 مارس 2024 - 22:40

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي الليبي ضد الإسماعيلي في اللقاء الودي احتفالا بمرور 100 عام من تأسيس نادي الدراويش.

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بداية المباراة

الإسماعيلي الأهلي الليبي إيهاب جلال شهداء بنينا
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