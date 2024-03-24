ناجلسمان: توني كروس لا يصدق.. وكان رائعا في الأشياء التي انتقد فيها سابقا

يرى جوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا أن توني كروس لاعب الفريق قد قدم أداء لا يصدق ضد فرنسا.

وفاز منتخب ألمانيا على فرنسا بهدفين دون مقابل.

وصنع كروس الهدف الأول لألمانيا بعد 7 ثواني فقط من بداية المباراة وعودته من الاعتزال والذي سجله فلوريان فيرتز.

وقال ناجلسمان عبر قناة ZDF عقب المباراة: "تمديد التعاقد مع منتخب ألمانيا؟ هذا يعتمد على العرض المقدم ولكن بالطبع من الجيد أن يكون الناس سعداء بما نقدمه، هذه خطوة أولى جيدة ولكن يجب أن نحلل إمكانية التمديد أولا والتركيز حاليا فقط على بطولة اليورو".

وواصل "هناك الكثير من التفاصيل لمناقشتها مع زملائي ورؤسائي ووسنكتشف رغبتهم قريبا في استمراري من عدمه ولكن لأكون واضحا فإن الأمر لا يعتمد على الجانب المالي".

وأكمل "أريد أن أشيد بالفريق وبالأداء الذي قدم، أول 25 دقيقة كانت رائعة وكان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدف".

وتابع "الهدف الأول بعد بداية المباراة كان مخططا له من قبل مدرب الكرات الثابتة وتم تنفيذها بشكل جيد".

وشدد "في الشوط الثاني تحسنا من جديد وأتيحت لنا ثلاث أو أربع فرص للتسجيل وأنا سعيد جدا".

وأضاف "توني كروس لا يصدق عندما يستحوذ على الكرة هو لاعب استثنائي وأيضا عندما يدخل في صراعات على الكرة وهذه هي الأشياء التي كان ينتقد بسببها في الماضي ولكنه عمل بجد وظهر بثبات دفاعي وأكثر ما يعجبني هو هدوئه وكيفية اندماجه مع المجموعة".

ويستعد منتخب ألمانيا لخوض بطولة يورو 2024 والتي ستقام على ملعبه.

ويلعب منتخب ألمانيا بالمجموعة الأولى في البطولة بجانب كل من إسكتلندا والمجر وسويسرا.