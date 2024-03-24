ناجلسمان: توني كروس لا يصدق.. وكان رائعا في الأشياء التي انتقد فيها سابقا

الأحد، 24 مارس 2024 - 12:16

كتب : FilGoal

توني كروس - ألمانيا

يرى جوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا أن توني كروس لاعب الفريق قد قدم أداء لا يصدق ضد فرنسا.

وفاز منتخب ألمانيا على فرنسا بهدفين دون مقابل.

وصنع كروس الهدف الأول لألمانيا بعد 7 ثواني فقط من بداية المباراة وعودته من الاعتزال والذي سجله فلوريان فيرتز.

أخبار متعلقة:
بعد توغل السرطان في جسده.. إريكسون يحقق حلمه بتدريب ليفربول هاري كين يغادر معسكر إنجلترا ويعود إلى بايرن اسكواش - تتويج يوسف سليمان وسلمى هاني ببطولة أستراليا المفتوحة ساوثجيت يتحدث عن إصابة ووكر

وقال ناجلسمان عبر قناة ZDF عقب المباراة: "تمديد التعاقد مع منتخب ألمانيا؟ هذا يعتمد على العرض المقدم ولكن بالطبع من الجيد أن يكون الناس سعداء بما نقدمه، هذه خطوة أولى جيدة ولكن يجب أن نحلل إمكانية التمديد أولا والتركيز حاليا فقط على بطولة اليورو".

وواصل "هناك الكثير من التفاصيل لمناقشتها مع زملائي ورؤسائي ووسنكتشف رغبتهم قريبا في استمراري من عدمه ولكن لأكون واضحا فإن الأمر لا يعتمد على الجانب المالي".

وأكمل "أريد أن أشيد بالفريق وبالأداء الذي قدم، أول 25 دقيقة كانت رائعة وكان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدف".

وتابع "الهدف الأول بعد بداية المباراة كان مخططا له من قبل مدرب الكرات الثابتة وتم تنفيذها بشكل جيد".

وشدد "في الشوط الثاني تحسنا من جديد وأتيحت لنا ثلاث أو أربع فرص للتسجيل وأنا سعيد جدا".

وأضاف "توني كروس لا يصدق عندما يستحوذ على الكرة هو لاعب استثنائي وأيضا عندما يدخل في صراعات على الكرة وهذه هي الأشياء التي كان ينتقد بسببها في الماضي ولكنه عمل بجد وظهر بثبات دفاعي وأكثر ما يعجبني هو هدوئه وكيفية اندماجه مع المجموعة".

ويستعد منتخب ألمانيا لخوض بطولة يورو 2024 والتي ستقام على ملعبه.

ويلعب منتخب ألمانيا بالمجموعة الأولى في البطولة بجانب كل من إسكتلندا والمجر وسويسرا.

ألمانيا توني كروس جوليان ناجلسمان
نرشح لكم
مبابي: مستقبلي سيتحدد قبل بداية اليورو تشواميني يلمح لانتقال مبابي لـ ريال مدريد: الإسبان سيدركون عظمته عندما يرونه يوميا آس: أتليتكو مدريد مستعد للموافقة على إعارة فيليكس لـ برشلونة مجددا هاري كين يغادر معسكر إنجلترا ويعود إلى بايرن مواعيد مباريات الأحد 24 مارس 2024.. إيطاليا وديا والإسماعيلي ضمن احتفالات المئوية الوحيشي: أهدرنا أهدافا وكرواتيا لم تفعل أي شيء.. وكنا نستحق الانتصار ماذا حدث في مواجهة تاريخية وحيدة بين مصر ضد كرواتيا من قبل بالأهداف المبكرة.. ألمانيا تنتصر على فرنسا بثنائية
أخر الأخبار
موندو ديبورتيفو: ليفاندوفسكي يرفض عرضا سعوديا مقابل 100 مليون يورو سنويا 2 دقيقة | سعودي في الجول
مبابي: مستقبلي سيتحدد قبل بداية اليورو 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشواميني يلمح لانتقال مبابي لـ ريال مدريد: الإسبان سيدركون عظمته عندما يرونه يوميا 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
آس: أتليتكو مدريد مستعد للموافقة على إعارة فيليكس لـ برشلونة مجددا 39 دقيقة | الدوري الإسباني
منتخب السعودية يفقد خدمات الدوسري أمام طاجيكستان 55 دقيقة | سعودي في الجول
ناجلسمان: توني كروس لا يصدق.. وكان رائعا في الأشياء التي انتقد فيها سابقا ساعة | الكرة الأوروبية
بعد توغل السرطان في جسده.. إريكسون يحقق حلمه بتدريب ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
هاري كين يغادر معسكر إنجلترا ويعود إلى بايرن ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور 2 أول مباراة رسمية.. استاد مصر بالعاصمة الإدارية يستضيف مواجهة المنتخب أمام نيوزلاندا 3 إمام عاشور يكشف حقيقة طلبه العودة لـ الزمالك 4 مدرب نيوزيلندا: لم نكن محظوظين بقرار الفيديو.. وهذا رأيي في استاد مصر